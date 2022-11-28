العالم اليوم - مدافع "المانشافت" روديغر: علينا الحذر من كوستاريكا

انتم الان تتابعون خبر مدافع "المانشافت" روديغر: علينا الحذر من كوستاريكا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 نوفمبر 2022 07:21 صباحاً - عبر أنطونيو روديغر، مدافع منتخب ألمانيا، عن رضاه على التعادل أمام إسبانيا 1-1 مشيرا إلى قدرة الفريق على تقديم أداء أفضل.

وفي مؤتمر صحفي، شدّد روديغر على ضرورة الحذر من كوستاريكا في المباراة المقبلة التي تحتاج بها ألمانيا للفوز، مذكرا بالمفاجآت الكثيرة التي حدثت في البطولة.

وتتصدر إسبانيا ترتيب المجموعة بأربع نقاط وتحتاج فقط إلى التعادل مع اليابان في مباراتها الأخيرة لتضمن التأهل للدور التالي، بينما سيضمن فوز المنتخب الإسباني تأهله في صدارة المجموعة.

وتتذيل ألمانيا، التي خسرت 1-2 أمام اليابان في مباراتها الأولى، الترتيب بنقطة واحدة.

ويحتاج "المانشافت" إلى الفوز على كوستاريكا، الخميس، وانتظار خسارة اليابان، وإذا تعادلت اليابان فإن الأمر سيعتمد على فارق الأهداف.

بدوره قال المدير الفني لمنتخب ألمانيا هانز فليك، إن التعادل الذي حققه فريقه أمام إسبانيا في كأس العالم، الأحد، قد يكون الشرارة التي يحتاجها للتأهل لمراحل خروج المغلوب وتغيير دفة الأمور في البطولة.

تصريحات فليك للصحفيين عقب اللقاء:

• "كنا ندرك ما هو على المحك. إسبانيا أدت بشكل جيد لكن المواجهة كانت متكافئة وسنحت لنا فرصة كبيرة في النهاية للفوز بها لكن هذه الأمور تحدث".

• "تبدأ الأمور في الحدوث عندما تبدأ في تحقيق الانتصارات. ربما تكون هذه هي الشرارة التي نحتاجها".

• "قاتل الفريق بقوة وأنا راض بشدة عن طريقة تفكيرهم. هذه هي الأشياء التي نرغب فيها ونعلم أننا اتخذنا الخطوة الأولى".

• "نريد أن يكون لدينا ما يلزم أمام كوستاريكا للوصول إلى مراحل خروج المغلوب".