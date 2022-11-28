ترامب يتهم وزارة العدل الأمريكية بالفساد

جدة - نرمين السيد - اتهم الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب وزارة العدل بالفساد، متسائلا إذا كان سيتم السماح للمستشار الخاص جاك سميث، بالتحقيق فى أعمال الشغب التى وقعت فى 6 يناير 2021 فى الكابيتول،





وكتب بايدن على منصة "تروث سوشيال" الخاصة به: "وزارة العدل فاسدة.. عرضت مليون دولار لكريستوفر ستيل للكذب، ودفعت ثروة روسية للوصول إلى ترامب، هذا ما قاله فيسبوك، ناهيك عن الكمبيوتر المحمول الخاص بهنتر بايدن فى القضية المزعومة المتعلقة بمعلومات روسية مضللة فى الانتخابات، وهم يعلمون أنها ليست كذلك".

وتساءل عما إذا كان سيتم السماح للمستشار الخاص المعين فى نوفمبر، جاك سميث بالتحقيق فى أعمال الشغب التى وقعت فى 6 يناير 2021 فى الكابيتول، والتى ادعى ترامب أنها كانت بسبب "انتخابات 2020 الفاسدة" التى فاز بها الرئيس الأمريكى الحالى جو بايدن.

وتم تعيين سميث فى منصب المستشار الخاص فيما يتعلق بتحقيقين جنائيين جارين ضد ترامب فى 18 نوفمبر.

وفى أكتوبر، اعترف المحلل فى مكتب التحقيقات الفيدرالى براين أوتين، أمام المحكمة بأن مكتب التحقيقات الفيدرالى عرض مليون دولار على ضابط المخابرات البريطانى السابق كريستوفر ستيل، لدعم ملف جمعه حول علاقات ترامب المزعومة بروسيا.

ووفقا له، فإن ستيل لم يتلق المال، لأنه لم يستطع حتى تسمية مصادره واقتصر على "الوصف العام" لها.

وكان أوتين شاهدا فى محاكمة الروسى إيغور دانتشينكو، الذى شارك، فى تجميع ملف ستيل وهو متهم الآن بتقديم بيانات خاطئة عمدا إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وبعد الانتخابات الرئاسية عام 2016، قامت السلطات الأمريكية، بالاعتماد على ملف ضابط المخابرات البريطانى السابق كريستوفر ستيل، بالتحقيق فى رواية "تواطؤ" ترامب مع روسيا، لكنها فى النهاية لم تتمكن من إثبات أى شيء.