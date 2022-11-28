بكين: الصين وروسيا ترفضان الهيمنة أحادية القطب وسياسة القوة الغاشمة

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة تاس الروسية عن وانج يى قوله "تدعو الصين وروسيا معا إلى عالم متعدد الأقطاب ولا يعترفان بالهيمنة أحادية القطب".

وتابع أن البلدين "تدافعان بحزم عن نظام العلاقات الدولية مع الأمم المتحدة التى تلعب الدور المركزي، وهو نظام عالمى قائم على القانون الدولي. إنهما يرفضان سياسة القوة الغاشمة".

وأضاف أن "هذا الموقف فى الجانب الصحيح من التاريخ ويتماشى مع توجهات التطور الحديث"، موضحا أن الصين وروسيا ستعززان التنسيق والتعاون فيما بينهما، بغض النظر عن الوضع الدولى المتغير.

وقال: "بغض النظر عن التغييرات التى قد تحدث فى الوضع الدولي، ستواصل الصين وروسيا، الجارتان العظيمتان، بناء الثقة المتبادلة الاستراتيجية والتعاون العملي، وتطوير الشراكة والتنسيق الاستراتيجى الشامل بينهما، والدفاع عن عدم الانحياز والعدالة فى الساحة العالمية".

كما رحب وزير الخارجية الصينى بتعيين مورجولوف سفيرا لروسيا لدى بلاده، ووعد بتقديم دعم شامل له.