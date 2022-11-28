كييف تجهز 100 مركز إضافى للتدفئة فى حالة الطوارئ خلال الشتاء

جدة - نرمين السيد - أكد عمدة العاصمة الأوكرانية "كييف" فيتالى كليتشكو أن كييف أنشأت بالفعل أكثر من 430 مركز تدفئة، وتقوم بتجهيز 100 مركز إضافى مماثل لاستخدامها فى حالة الطوارئ خلال الشتاء.





ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفروم" الأوكرانية عن كليتشكو قوله: "هناك أكثر من 430 مركز تدفئة تعمل فى كييف، ونحن نستعد لنشر أكثر من 100 مركز إضافى بسرعة فى حالة الطوارئ". وأوضح كليتشكو أن كييف وفرت أكثر من 400 مولد كهربائى لتشغيل مراكز التدفئة، وتم إرسال 100 مولد إضافى من المتطوعين والمنظمات الخيرية، وبالإضافة إلى ذلك، ستتلقى العاصمة 12 وحدة غلاية متنقلة تم طلبها خصيصًا لنقاط التدفئة.

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