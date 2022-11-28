الرئيس العراقى يؤكد ضرورة حسم المسائل العالقة بين بغداد وأربيل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال الرئيس العراقى لرئيس الاتحاد الوطنى الكردستانى بافل طالبانى، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية مساء اليوم الأحد.
وبحث الجانبان الخطوات الحكومية الإيجابية وضرورة دعمها فى تطبيق برنامجها الخدمى، وبما يحقق طموح جميع العراقيين.
كما تضمن اللقاء بحث زيارات الوفود التى قدمت من كردستان إلى بغداد لمناقشة المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.
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