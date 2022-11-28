العالم اليوم - زيلينسكي: روسيا ستشن هجمات جديدة على أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 نوفمبر 2022 01:21 صباحاً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن روسيا ستشن "بالتأكيد" هجمات صاروخية جديدة على بلاده، ونبه قوات الدفاع والمواطنين إلى ضرورة الاستعداد للعمل معا لتحمل العواقب.

تصريحات زيلينسكي في كلمته الليلية المصورة: • "نتفهم أن الإرهابيين يخططون لشن هجمات جديدة. نعرف هذا على وجه الدقة". • "ما داموا يملكون صواريخ فلن يتراجعوا للأسف". • "الأسبوع المقبل قد يكون بنفس الصعوبة التي كان عليها الأسبوع السابق"، عندما أدت الهجمات على البنية التحتية للكهرباء إلى أسوأ انقطاع للتيار في أوكرانيا، منذ بدء هجوم القوات الروسية في فبراير الماضي.

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