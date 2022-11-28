وزير بريطانى: زيادة الأجور بنسبة موازية للتضخم لا يمكن تحملها للقطاع العام

جدة - نرمين السيد - جاء هذا التصريح فى وسط الإضرابات التى أعلن عنها العديد من اتحادات العمال فى القطاع العام - لا سيما عمال النقل والممرضات.
وأضاف هاربر إن "الخزانة العامة لا تستطيع تحمل" زيادات الأجور نسب تقارب مستويات التضخم التى وصلت فى بريطانيا الآن إلى 11.1 فى المائة.
وقال هاربر فى لقاء تلفزيونى نقلته صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية: "أعتقد أننا نريد أن نحاول أن نمنح جميع العاملين فى القطاع العام الذين يعملون بجد زيادات لائقة فى الأجور، لكن لا يمكن أن تكون الزيادة بنسبة التضخم الحالية".
وأضاف: "عليك أن تكون صادقًا مع الناس، فإن الخزانة العامة لن تتحمل زيادات فى الأجور تقلل تأثير التضخم للجميع فى القطاع العام".
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