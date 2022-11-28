الكرملين: روسيا لا تأخذ قرار البرلمان الأوروبى بتصنيفها راعية للإرهاب جديا

جدة - نرمين السيد - وأضاف بيسكوف - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الأحد - أن "البرلمان الأوروبى مؤسسة تبنى عملها على أساس الأهواء وتتبنى نهجًا عاطفيًا وليس سرًا بالتأكيد أن البرلمان الأوروبى لا يكنّ لنا الكثير من الود خلال السنوات الأخيرة، وبالمقابل لا رغبة لدينا فى أن نأخذ ما يجرى هناك بعين الاعتبار أو على محمل الجد".
وتابع بيسكوف أن "قرار البرلمان الأوروبى يأتى نتيجة لزيادة مشاعر الكراهية تجاه روسيا عن الحد الطبيعى"، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن "القرار ليست له طبيعة قانونية ملزمة".
كان البرلمان الأوروبى قد تبنى، يوم الأربعاء الماضى، قرارًا غير ملزم يصنف روسيا باعتبارها "دولة راعية للإرهاب" بسبب العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، داعيًا الاتحاد الأوروبى إلى "زيادة العزلة المفروضة على روسيا دوليًا، ووفقًا لنتيجة التصويت فى جلسته العامة التى عقدت فى ستراسبورج شرقى فرنسا، فقد تم تبنى القرار غير الملزم بأغلبية 494 صوتًا مقابل 58 رفضوا القرار، فى حين امتنع 44 عضوًا عن التصويت.
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