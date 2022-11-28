العالم اليوم - "لم يتأهل أحد ولم يودّع أحد".. موقف المجموعة الخامسة المعقد

انتم الان تتابعون خبر "لم يتأهل أحد ولم يودّع أحد".. موقف المجموعة الخامسة المعقد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 نوفمبر 2022 12:22 صباحاً - "لم يتأهل أحد ولم يودّع أحد".. هذا هو الحال في المجموعة الخامسة من كأس العالم 2022 المقامة في قطر، بعد فوز كوستاريكا على اليابان بهدف نظيف والتعادل 1-1 بين ألمانيا وإسبانيا، الأحد.

وباتت إسبانيا في الصدارة برصيد 4 نقاط، تليها اليابان ولها 3 نقاط بفارق الأهداف عن كوستاريكا التي تمتلك نفس الرصيد من النقاط أيضا، ثم ألمانيا بنقطة وحيدة.

وتحسم المجموعة بمباريات الجولة الأخيرة مساء الخميس، حيث تلعب ألمانيا مع كورستاريكا وإسبانيا مع اليابان.

وتمتلك كل المنتخبات حظوظ التأهل لدور الـ16 بنسب مختلفة، كما أن الوداع المبكر يهددها جميعا.

• تحتاج إسبانيا في الجولة الأخيرة إلى التعادل مع اليابان (للتأهل) أو الفوز عليها (لضمان الصدارة).

• أمل ألمانيا الوحيد للتأهل هو الفوز على كوستاريكا وانتظار تعثر اليابان أمام إسبانيا.

• فوز كوستاريكا على ألمانيا سيضمن لها التأهل إلى دور الـ16، بينما تعادلها سيجعلها تحت رحمة نتيجة نتيجة إسبانيا واليابان.

• فوز اليابان على إسبانيا يؤهلها إلى الدور الثاني بصرف النظر عن نتيجة المباراة الأخرى، بينما التعادل سيدخلها في حسبة انتظار نتيجة ألمانيا وكوستاريكا.