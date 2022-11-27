وفاز الحزب الجمهورى بأغلبية مجلس النواب الأمريكى خلال انتخابات التجديد النصفى التى جرت فى وقت سابق من نوفمبر الجارى، فيما حافظ الحزب الديمقراطى على أغلبيته فى مجلس الشيوخ، لكن لن يتم بدء عمل الكونجرس الجديد إلا فى يناير القادم.
وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية فى تقرير على موقعها الإلكترونى، أن مكارثى فاز بالفعل بالترشح الداخلى للحزب الجمهورى لمنصب رئيس الكونجرس بتصويت نتيجته 118 صوتا مؤيدا مقابل 31 معارضا، لكن يتعين عليه الفوز أيضا بتصويت الأغلبية عندما يتم انتخاب رئيس الكونجرس فى يناير المقبل.
وتوقع النائبان الجمهوريان مايك ترنر ومايكل مكاول، أن يفوز مكارثى بمنصب رئيس الكونجرس.
وقال ترنر ومكاول فى تصريحات تلفزيونية -نقلتها صحيفة "ذا هيل"- إن "مكارثى هو الزعيم، وهو زعيم فريقنا أيضا، وسيبقى كذلك".
وأشار مكاول إلى أن مكارثى يحظى بتأييد الأغلبية فى الحزب الجمهورى، خاصة وأنه لا يوجد بديل مع إثبات مكارثى قدرته على قيادة الجمهوريين فى مجلس النواب، ولذلك فإنه سيحصل على 218 صوتا يوم 3 يناير عندما يتم انتخاب رئيس الكونجرس الجديد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توقعات بتولى النائب الجمهورى كيفن مكارثى رئاسة الكونجرس الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.