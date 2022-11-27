توقعات بتولى النائب الجمهورى كيفن مكارثى رئاسة الكونجرس الجديد

جدة - نرمين السيد - توقع بعض النواب الجمهوريين البارزين فى مجلس النواب الأمريكى، اليوم الأحد، تولى الزعيم الحالى للأقلية الجمهورية فى الكونجرس كيفن مكارثى بمنصب رئيس والمتحدث باسم مجلس النواب عندما يتم تفعيل الكونجرس الجديد فى يناير المقبل.





وفاز الحزب الجمهورى بأغلبية مجلس النواب الأمريكى خلال انتخابات التجديد النصفى التى جرت فى وقت سابق من نوفمبر الجارى، فيما حافظ الحزب الديمقراطى على أغلبيته فى مجلس الشيوخ، لكن لن يتم بدء عمل الكونجرس الجديد إلا فى يناير القادم.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية فى تقرير على موقعها الإلكترونى، أن مكارثى فاز بالفعل بالترشح الداخلى للحزب الجمهورى لمنصب رئيس الكونجرس بتصويت نتيجته 118 صوتا مؤيدا مقابل 31 معارضا، لكن يتعين عليه الفوز أيضا بتصويت الأغلبية عندما يتم انتخاب رئيس الكونجرس فى يناير المقبل.

وتوقع النائبان الجمهوريان مايك ترنر ومايكل مكاول، أن يفوز مكارثى بمنصب رئيس الكونجرس.

وقال ترنر ومكاول فى تصريحات تلفزيونية -نقلتها صحيفة "ذا هيل"- إن "مكارثى هو الزعيم، وهو زعيم فريقنا أيضا، وسيبقى كذلك".

وأشار مكاول إلى أن مكارثى يحظى بتأييد الأغلبية فى الحزب الجمهورى، خاصة وأنه لا يوجد بديل مع إثبات مكارثى قدرته على قيادة الجمهوريين فى مجلس النواب، ولذلك فإنه سيحصل على 218 صوتا يوم 3 يناير عندما يتم انتخاب رئيس الكونجرس الجديد.