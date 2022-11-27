في أول زيارة له بعد انتخابه .. رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى الأردن الاثنين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 27 نوفمبر 2022 11:07 مساءً - لا يوجد مقالات

دوت الخليج :- يتوجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاثنين، إلى الأردن، في أول زيارة له بعد انتخابه , وفق مصادر صحفية .

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