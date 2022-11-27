بولندا: عدد اللاجئين من أوكرانيا يتخطى 8 ملايين شخص

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 نوفمبر 2022 10:28 مساءً - أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الأحد أن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد بلغ 8 ملايين و8 ألاف لاجيء، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت الوكالة أن 25 ألفا و300 لاجيء وصلوا من أوكرانيا أمس السبت، فيما غادر 24 ألفا و600 آخرين بولندا عائدين إلى أوكرانيا، ليبلغ إجمالي العائدين 6 ملايين و196 ألف شخص، وذلك حسبما أورد "راديو بولندا" في نشرته الإنجليزية.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.