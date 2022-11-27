الرئاسة الأوكرانية: ضربات روسيا لمنشآت الطاقة لا تؤثر على المعارك

جدة - نرمين السيد - وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيلو بودولاك -فى تصريح، نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إن "الهجمات الروسية على منشآت الطاقة لا تتمحور فقط حول انقطاع النور فى المنازل، ولكن حول عرقلتها للعمليات الجراحية، وغسيل الكلى، وإغلاق أجهزة التنفس الصناعى، وإيقاف سيارات الإسعاف".

وتابع بودولاك قائلا: "لكن هل تؤثر (الضربات الروسية ضد منشآت الطاقة الأوكرانية) على خط المواجهة بالمعارك؟ - تصفيق دعائى"، فى إشارة إلى عدم وجود أى تأثير لتلك الضربات على المعارك بين الجيشين الروسى والأوكرانى.

وفى سياق متصل، توقعت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكرانى، اليوم تعزيز روسيا لعمليات حشد القوات فى الأراضى الأوكرانية التى تسيطر عليها من خلال إعادة نشر الوحدات الفردية القادمة من بيلاروسيا بعد أن حصلت على قدرات قتالية جديدة.

وأشارت الهيئة - فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إلى أن جهود الجيش الروسى تتركز حاليا كبح جماح تحركات القوات الأوكرانية، بينما يواصل إعادة نشر الأفراد والمعدات العسكرية لتجديد الوحدات التى تكبدت خسائر.

وبحسب هيئة الأركان العامة الأوكرانية، فإن الوضع لم يتغير بشكل ملحوظ فى اتجاهى مدن فولين وبوليسيا، مع عدم وجود مؤشرات على تشكيل العدو أى مجموعات هجومية حتى الآن.

إلا أن بيلاروسيا تواصل دعم الجيش الروسى فى عمليته العسكرية بأوكرانيا من خلال توفير أراضيها ومجالها الجوى لشن ضربات صاروخية وجوية، وفقا لهيئة الأركان العامة الأوكرانية.

وذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" أن وحدات قوات العمليات الخاصة البيلاروسية، والتى هى جزء من تجمع إقليمى لقوات ما يسمى دولة اتحاد روسيا وبيلاروسيا، تواصل تعزيز جزء من الحدود.