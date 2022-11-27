باحثة سياسية من بكين: الصين لن تغير موقفها تجاه تايوان مهما كانت الابتزازات

جدة - نرمين السيد - قالت فيحاء وانج، الكاتبة والباحثة السياسية، إن مسألة تايون ضمن أهم الملفات بالنسبة للصين، مؤكدة أن بكين لن تغير موقفها تجاه هذه المسألة مهما كانت ابتزازات الغرب حد قولها.





وأضافت "وانج"، فى مداخلتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، من بكين، أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضى الصينية، مشيرة إلى أنه مبدأ معترف به على المستوى الدولى. وتابعت بأنه بالنسبة لخيار التدخل العسكرى، فإن تقدما واضحا حدث خلال الفترة الأخيرة فى العلاقات بين الجانبين، خاصة بعد نتيجة الانتخابات المحلية التى أرسلت مؤشرا إيجابيا. وأردفت أن الرأى العام فى تايوان حد وصفها، تتجه نحو السلام والاستقرار والحياة الهانئة.

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