عضو الحزب الديموقراطى المسيحى: تصاعد اليمين المتطرف بأوروبا سببه الإهمال

جدة - نرمين السيد - وأضاف "العمار" فى مداخلة هاتفية عبر برنامج «ملف اليوم»، مع الإعلامى كمال ماضى، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التصاعد حدث أيضًا، بسبب تنامى الإسلام السياسى، وإهمال ملف الهجرة، وعدم مصداقية بعض الأحزاب اليسارية.
وتابع حديثه قائلا: إن الأمر أصبح مقلقا للغاية، مشيرا إلى أن الحكومات الأوروبية عليها أن تصبح على نفس مستوى متطلبات شعوبها.
وأشار إلى أن أوروبا أصبحت تفقد الأحزاب الوسطية على غرار حزب أنجيلا ميركل الذى كان يعتمد على الحوار، بينما أصبحت الأحزاب الآن تريد أن تفرض هيمنتها حتى على باقى الدول.
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