موسكو: مقتل 300 جندي ومرتزق في أوكرانيا

موسكو: مقتل 300 جندي ومرتزق في أوكرانياأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، عن مقتل أكثر من 200 جندي أوكراني و100 مرتزق أجنبي، بالإضافة إلى تدمير عشرات الآليات العسكرية، خلال اليوم الماضي.

وقالت وزارة الدفاع في الإفادة الصحفية اليومية، إن القوات الجو-فضائية الروسية استهدفت بأسلحة عالية الدقة نقاط تمركز المرتزقة الأجانب المؤقتة في محور جمهورية دونيتسك الشعبية، ما أسفر عن مقتل نحو 100 مرتزق.

وفي محور جمهورية لوغانسك الشعبية أحبطت القوات الروسية محاولة هجوم للقوات الأوكرانية وتمكنت من القضاء على 30 جنديا أوكرانيا، كذلك تم إحباط محاولة هجوم للقوات الأوكرانية على محور كراسنو ليمان.

ونتيجة لقصف المدفعية، تم تفريق وحدات تابعة للقوات الأوكرانية وإجبارها على العودة إلى مواقعها الأصلية.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور أكثر من 50 جنديا بين قتيل وجريح، كما تم تدمير 3 مركبات قتالية مدرعة وأربع وحدات من المركبات الخاصة، وفقاً لروسيا اليوم.

في اتجاه دونيتسك، تم صد الهجمات المضادة للقوات الأوكرانية، في مناطق سوليدار وأوبيتنو وكورديوموفكا ومايورسك، والقضاء على نحو 70 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابتين وعربتين قتاليتين مصفحتين وخمس شاحنات صغيرة.

وفي محور جنوب دونيتسك، تم إحباط محاولات الجيش الأوكراني استعادة المواقع التي خسرها، وبلغت خسائره في هذا الاتجاه 60 جنديا بين قتيل وجريح، كما تم تدمير عربة قتال مشاة، ومركبتين مدرعتين.

واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخين من نوع "هيمارس" بالقرب من قرية بوغدانوفكا في مقاطعة خيرسون.