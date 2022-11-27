أوكرانيا: روسيا قد تغادر محطة زابوروجيا النووية

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية، اليوم الأحد، إن هناك مؤشرات على أن القوات الروسية ربما تستعد لمغادرة محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التى تسيطر عليها منذ مارس الماضى، بعد فترة وجيزة من بدء حربها فى أوكرانيا.

وقال رئيس شركة "إنرجو أتوم" الأوكرانية، بيترو كوتين، فى تصريحات نقلها التلفزيون الوطنى، إنه "فى الأسابيع الأخيرة نتلقى فعليا معلومات بأن مؤشرات ظهرت على أنهم ربما يستعدون لمغادرة المحطة".

وأضاف أنه "مبدئيا، هناك عدد كبير جدا من التقارير فى وسائل الإعلام الروسية تفيد بأن الأمر يستحق إخلاء (المحطة) وربما نقل السيطرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية" التابعة للأمم المتحدة.