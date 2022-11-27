باحث بالمركز المصرى للفكر: معظم دول أوروبا تتنصل من مسؤولية المهاجرين

جدة - نرمين السيد - وأوضح "سلامة" فى مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية إيمان الحويزى، على قناة "القاهرة الإخبارية"، تفاصيل تلك الأزمة قائلا إنها تتعلق بإحدى سفن الإغاثة المخصصة للاجئين.
وأضاف: "إيطاليا رفضت أن ترسو السفينة على موانئها وأرسلتها إلى فرنسا، لأن هناك سياسة تشددية من إيطاليا فيما يخص المهاجرين غير الشرعيين القادمين عن طريق البحر المتوسط".
وتابع: "فرنسا وجدت نفسها أمام الأمر الواقع واستقبلت اللاجئين، لكن هذا يمثل أزمة للمجتمع الفرنسى، لأن معظم دول أوروبا تتنصل حاليا من مسئولية المهاجرين".
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