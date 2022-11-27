أعمال شغب فى بروكسل عقب هزيمة منتخب بلجيكا من المغرب فى كأس العالم

جدة - نرمين السيد - شهدت مدينة بروكسل مساء اليوم الأحد أعمال شغب على خلفية خسارة المنتخب البلجيكى بهدفين نظيفين أمام نظيره المغربى فى إطار الجولة الثانية للمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".





وذكرت الشرطة البلجيكية - فى بيان نقلته مجلة "ليكيب" الفرنسية - "أن العشرات من الملثمين اعتدوا على عدد من الممتلكات العامة، فضلا عن مهاجمة عناصر الأمن قبل نهاية المباراة؛ وهو ما أدى إلى الإخلال بالأمن العام".

وأفاد البيان بأن مثيرى الشغب استعملوا المفرقعات؛ مما أسفر عن إصابة صحفى، فى حين أضرم البعض الآخر النيران فى الطريق العام وخرّبوا إشارة مرور، مشيرا إلى أن عناصر الأمن استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق مثيرى الشغب.

وطالبت الشرطة البلجيكية الأهالى والمشجعين بتجنب مناطق معينة من وسط المدينة، فى حين تم إغلاق محطات مترو وعدة شوارع.

ومن جانبه، كتب عمدة بروكسل فيليب كلوز - عبر حسابه على موقع "تويتر" - "أدين بأشد العبارات الأحداث التى وقعت مساء اليوم، لقد تدخلت الشرطة بالفعل بحزم، لذلك أنصح المشجعين بعدم التوجه إلى وسط المدينة"، مضيفا "أن الشرطة تستخدم جميع وسائلها للحفاظ على الأمن العام، وقد أمرت الشرطة بتنفيذ اعتقالات إدارية بحق مثيرى الشغب".