وذكرت الشرطة البلجيكية - فى بيان نقلته مجلة "ليكيب" الفرنسية - "أن العشرات من الملثمين اعتدوا على عدد من الممتلكات العامة، فضلا عن مهاجمة عناصر الأمن قبل نهاية المباراة؛ وهو ما أدى إلى الإخلال بالأمن العام".
وأفاد البيان بأن مثيرى الشغب استعملوا المفرقعات؛ مما أسفر عن إصابة صحفى، فى حين أضرم البعض الآخر النيران فى الطريق العام وخرّبوا إشارة مرور، مشيرا إلى أن عناصر الأمن استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق مثيرى الشغب.
وطالبت الشرطة البلجيكية الأهالى والمشجعين بتجنب مناطق معينة من وسط المدينة، فى حين تم إغلاق محطات مترو وعدة شوارع.
ومن جانبه، كتب عمدة بروكسل فيليب كلوز - عبر حسابه على موقع "تويتر" - "أدين بأشد العبارات الأحداث التى وقعت مساء اليوم، لقد تدخلت الشرطة بالفعل بحزم، لذلك أنصح المشجعين بعدم التوجه إلى وسط المدينة"، مضيفا "أن الشرطة تستخدم جميع وسائلها للحفاظ على الأمن العام، وقد أمرت الشرطة بتنفيذ اعتقالات إدارية بحق مثيرى الشغب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أعمال شغب فى بروكسل عقب هزيمة منتخب بلجيكا من المغرب فى كأس العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.