خبير سكانى: الترحيب المبالغ فيه باللاجئين الأوكرانيين خلق أزمة بأوروبا

جدة - نرمين السيد - قال أيمن زهرى، خبير السكان ودراسات الهجرة، إن وجود هذا الكم الكبير من اللاجئين الأوكرانيين والترحيب المبالغ فيه من الدول الأوروبية، سبب أزمة وسحب جزءا كبيرا من التمويل الذى كان مخصصا للاجئين فى مناطق أخرى.





وأضاف "زهرى" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية إيمان الحويزى، على "قناة القاهرة الإخبارية"، أن تلك هى أول أزمة لجوء تشهدها أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. وأشار إلى أن نحو 7 ملايين لاجئ أوكرانى نزحوا من بلادهم فى فترة زمنية قصيرة جدا، لافتا إلى أن الرقم مرشح للازدياد.

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