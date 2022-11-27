الصين تصدر تحذيرا باللون البرتقالى فى مواجهة موجة باردة

وذكر المركز الوطنى للأرصاد الجوية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أنه من مساء اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء، يُتوقع انخفاض درجات الحرارة من 10 إلى 16 درجة مئوية شمالى الصين وأغلب مناطق وسط وشرقى الصين، مشيرا إلى أنه من المتوقع هبوب عواصف رملية على مناطق شمالى وشمال غربى الصين.
وأوضح المركز أن ثلوجا غزيرة ستسقط على مقاطعات "لياونينج وجيلين وهيلونججيانج" من اليوم وحتى الغد، لافتا إلى أنه من المرجح أن تتعرض أجزاء من مناطق "سيتشوان وتشونجتشينج وهوبى وقويتشو" للصقيع من مساء بعد غد الثلاثاء إلى الخميس المقبل.
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