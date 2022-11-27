مراسل القاهرة الإخبارية يكشف تفاصيل واقعة إطلاق النار فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وأوضح "نور الدين"، أن نظرة المجتمع الأمريكى والإدارة الأمريكية بشكل عام للحادث، هى نظرة ترقب وخوف.

وأضاف أن أغلب إن لم يكن كل الولايات الأمريكية شهدت الأمر نفسه، من خلال وقوع حوادث مشابهة.

مشيرا إلى أن حوادث إطلاق النار أصبحت تحدث حتى فى المدارس، ويكون وراءها كبار السن وحتى صغار السن كما حدث فى واقعة اليوم.

وأكد أن هذه الوقائع المشابهة لن تنهى فى يوم وليلة، خاصة وأن القانون الأمريكى يسمح بحمل الشخص لسلاح أو أكثر.