وأوضح المجلس -فى بيان اليوم- أن لجنة الشئون القانونية والإدارية والحريات عقدت، اليوم، اجتماعا، لدراسة أحكام مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وذلك بحضور ممثل عن وزارة العدل.
كما من المقرر أن يتم إحالة مشروع القانون المعدل إلى الجلسات العامة للتصويت عليه تمهيدا للتصديق عليه.
كانت اللجنة البرلمانية قد أشركت مجموعة من الخبراء والمختصين الجزائريين فى دراستها لمشروع هذا القانون الذى يتضمن 14 مادة؛ تتناول مراجعة الآليات القانونية لمكافحة جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتكييفها مع الالتزامات الدولية للجزائر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرلمان الجزائرى يبحث مشروع قانون لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.