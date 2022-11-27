البرلمان الجزائرى يبحث مشروع قانون لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

جدة - نرمين السيد - تبحث لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبى الجزائرى (الغرفة الأولى من البرلمان) دراسة أحكام مشروع قانون خاص بمكافحة والوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.





وأوضح المجلس -فى بيان اليوم- أن لجنة الشئون القانونية والإدارية والحريات عقدت، اليوم، اجتماعا، لدراسة أحكام مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وذلك بحضور ممثل عن وزارة العدل.

كما من المقرر أن يتم إحالة مشروع القانون المعدل إلى الجلسات العامة للتصويت عليه تمهيدا للتصديق عليه.

كانت اللجنة البرلمانية قد أشركت مجموعة من الخبراء والمختصين الجزائريين فى دراستها لمشروع هذا القانون الذى يتضمن 14 مادة؛ تتناول مراجعة الآليات القانونية لمكافحة جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتكييفها مع الالتزامات الدولية للجزائر.