كيف سيؤثر تحديد سقف سعر الغاز الروسى على القارة العجوز؟ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى هذا الصدد، حذرت "بورصات الطاقة الأوروبية" من مخطط وضع سقف لأسعار الغاز الروسى، مؤكدة أن أوروبا ستكون الخاسر الأكبر حيث أن هذا الإجراء من شأنه أن يهدد أمن الإمدادات، كما أنه لن يحقق الهدف المطلوب المتمثل بخفض تكاليف الطاقة وسيجعل أوروبا تخسر مئات المليارات.
وكان وزراء الطاقة الأوروبيون قد فشلوا فى التوافق على وضع سقف لأسعار الغاز بعد معارضة الكثير من دول الكتلة هذا القرار، معلنين تأجيل مناقشات وضع سقف لأسعار الغاز إلى ديسمبر المقبل.
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