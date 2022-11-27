العالم اليوم - بهذه القيمة.. منحة أميركية لدعم الموازنة العامة بالأردن

انتم الان تتابعون خبر بهذه القيمة.. منحة أميركية لدعم الموازنة العامة بالأردن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 نوفمبر 2022 08:22 مساءً - وقع الأردن والولايات المتحدة الأحد اتفاقا تقدم بموجبه واشنطن إلى عمان منحة بقيمة 845 مليون دولار لدعم الموازنة العامة.

وقال بيان حكومي أردني إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة رعى الأحد في وزارة التخطيط في عمان توقيع اتفاقية المنحة الأميركية السنوية لدعم الموازنة وقيمتها 845.1 مليون دولار أميركي.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، وعن الجانب الأميركي مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالإنابة مارغريت سبيرز.

وأكدت طوقان أنه "بموجب الاتفاقية ستقوم الحكومة الأميركية بتحويل منحة الدعم النقدي المباشر إلى حساب الخزينة العامة خلال شهر نوفمبر الحالي، مشيرة إلى "أثر هذه المساعدات الإيجابي في دعم مسيرة الأردن التنموية".

ووقعت عمان في سبتمبر مذكرة تفاهم مع واشنطن لمدة 7 سنوات، تغطي الفترة من عام 2023 إلى عام 2029، سيقدم الجانب الأميركي بموجبها مساعدات إجمالية خلال هذه الفترة بقيمة 10.15 مليار دولار، وبمعدل سنوي يبلغ 1.45 مليار دولار ابتداءً من العام 2023، بزيادة سنوية تقدر بنحو 175 مليون دولار مقارنة بالمساعدات المُقدمة بموجب مذكرة التفاهم السابقة.

ويعتمد اقتصاد المملكة التي تواجه ظروفا اقتصادية صعبة ويناهز دينها العام 47 مليار دولار وتعاني من شح في الموارد الطبيعية، بشكل كبير على المساعدات خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول الخليج.

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد بنحو 1.3 مليون منذ اندلاع النزاع السوري في 2011.

وتقول عمان ان كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت 10 مليارات دولار.