أستاذ بجامعة كييف: روسيا استخدمت صواريخ يمكنها حمل رؤوس نووية

جدة - نرمين السيد - وقال باستون فى مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن روسيا قامت بالفعل بقصف مكثف جديد منذ عدة أيام، تضمن صواريخ عديدة، تم إسقاط ثلثيها، فيما أصابت ثلث الصواريخ أهدافها.
وأضاف أنه كان من بينها صاروخا قادرا على أن يحمل قنبلة نووية، متابعا أنه هناك روايات مختلفة حول أهداف الجانب الروسى من هذا التصعيد.
وأشار إلى أن أوكرانيا تتلقى الكثير من الدعم، من جانب الدول الأوروبية، بين أسلحة وذخيرة ومساعدات إنسانية، مستطردا بأن أوكرانيا تتعرض فى الوقت ذاته لهجومات إرهابية لا تستهدف الجيش الأوكرانى فحسب، وإنما السكان المدنيين أيضا.
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