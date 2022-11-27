رئيس أرمينيا: زيارات مصرية رفيعة المستوى إلى يريفان بداية العام

جدة - نرمين السيد - كشف الرئيس الأرمينى فاهاجن خاتشاتوريان، عن لقاءات مصرية رفيعة المستوى مُنتظرة إلى أرمينيا، مطلع العام الحالى، كما ذكر أن العلاقات بين البلدين تعززت فى الآونة الأخيرة.





وأوضح الرئيس الأرمينى، خلال تصريحات لـ "القاهرة الإخبارية"، أن مؤتمرات الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أصبحت تقليدًا بالغ الأهمية لإثارة القضايا العالمية بشأن تغير المناخ وإيجاد آليات لمكافحتها. وأضاف خاتشاتوريان، أن مناقشات المائدة المستديرة والاجتماعات الثنائية فى إطار المؤتمر، كانت فعالة من حيث التقييم المتعمق للقضايا وإيجاد سبل لحلها، ويعد تغير المناخ وتأثيره على البيئة مشكلة عالمية، لا يمكن أن تتجاوز أرمينيا أو أى بلد آخر، بغض النظر عن الموقع الجغرافى أو حجم الإقليم، ومن الواضح أن هذه التغيرات تؤثر أيضًا على الظروف المناخية لأرمينيا.

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