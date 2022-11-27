العالم اليوم - مؤشر السوق السعودي يستهل تداولات الأسبوع باللون الأحمر

انتم الان تتابعون خبر مؤشر السوق السعودي يستهل تداولات الأسبوع باللون الأحمر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 نوفمبر 2022 07:22 مساءً - تراجع مؤشر السوق السعودي في أولى جلسات الأسبوع، الأحد، بنسبة 1.3 بالمئة ليصل إلى 10796.46 نقطة بعد أن هبطت أسعار النفط الجمعة بنسبة 2 بالمئة.

وانخفضت العقود الآجلة لمزيج برنت الجمعة بواقع 1.71 دولار، أي 2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 83.63 دولار للبرميل متخلية عن مكاسبها المبكرة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي بمقدار 1.66 دولار، أي 2.1 بالمئة، لتسجل 76.28 دولار للبرميل.

تحركات الأسهم

انخفضت أسهم شركة أرامكو، عملاق صناعة النفط السعودي، بنسبة 0.45 بالمئة، كما تراجعت أسهم شركة السعودية للصادرات الصناعية بنسبة 5.35 بالمئة، والسعودية لصناعة الورق 6.7 بالمئة وشركة "اللجين" بنسبة 4.7 بالمئة.

وفي قطاع البنوك، هبط سهم مصرف الراجحي 1.2 بالمئة وبنك الرياض 1.3 بالمئة والسعودي البريطاني (ساب) 4.1 بالمئة والبنك العربي 3.7 بالمئة.

وبلغت قيمة التداولات 2.59 مليار ريال وكمية الأسهم المتداولة 74.79 مليون سهم.