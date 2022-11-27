العالم اليوم - الشيخ محمد بن راشد يعلق على فوز المغرب الكبير على بلجيكا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 نوفمبر 2022 07:22 مساءً - هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المنتخب المغربي بعد فوزه التاريخي على نظيره البلجيكي بهدفين نظيفين، في الجولة الثانية من المجموعة السادسة في بطولة كأس العالم.

وفال الشيخ محمد بن راشد في تغردة له على حسابه في تويتر" أسود الأطلس .. فرحة عربية .. فخر عربي من المحيط للخليج .. ألف مبرووووووك للمغرب".

ووضع المنتخب المغربي لكرة القدم قدماً في الدور ثمن النهائي بفوزه على بلجيكا، ثالثة النسخة الأخيرة والمصنفة ثانية عالمياً، 2-صفر الأحد على ملعب الثمامة في الدوحة، في افتتاح الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في مونديال قطر لكرة القد 2022.

ويدين المغرب بفوزه الأول في النسخة الحالية والثالث في تاريخه إلى البديلين لاعب وسط سمبدوريا الإيطالي عبد الحميد صابيري (73) ومهاجم تولوز الفرنسي زكريا أبو خلال (90+2)، منتزعا صدارة المجموعة مؤقتا برصيد أربع نقاط بفارق نقطة أمام بلجيكا، وثلاث نقاط أمام كرواتيا التي تلتقي كندا لاحقا.