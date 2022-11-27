متظاهرون بألمانيا ينددون بسياسة أمريكا
نظم ألاف الأشخاص، مسيرة احتجاجية في مدينة لايبزيغ الألمانية، اليوم الأحد، نددوا خلالها بسياسات الولايات المتحدة، ووصفوها بـ "دولة الاحتلال".
وحسب صحيفة "كومباكت"، الموالية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" انطلقت المسيرة من وسط المدينة رافعة العلمين الروسي والألماني، باتجاه القنصلية الأمريكية قبالة مبنى المحكمة الدستورية، وهاتفين " أيها الأمريكيون اِرحلوا إلى بلادكم".
وبهدف إفشال المسيرة، نظمت القوى الموالية للغرب مسيرة في الاتجاه المعاكس، واعترضت طريق مسيرة حزب "البديل من أجل ألمانيا" المناهضة لأمريكا، وأعاقوا سيرها "بافتراش" الشارع.
وأدانت صحيفة "كومباكت"، سياسات للولايات المتحدة، ووصفتها بـ "دولة الاحتلال"، ودعت لمناهضتها كونها ستجر ألمانيا إلى صراعات هي في غنى عنها.
وأفادت شرطة المدينة، أن عدد المشاركين في المسيرة فاق الستة آلاف شخص، وتم اعتقال العشرات منهم بدعوى إثارة الشغب والاعتداء على رجال الأمن.
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