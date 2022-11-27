رئيس أرمينيا: عام واعد فى العلاقات الاقتصادية بين بلادنا ومصر

جدة - نرمين السيد - قال رئيس أرمينيا فاهاجن خاتشاتوريان، إن العلاقات بين أرمينيا ومصر تتمتع بأفضل التقاليد وإمكانات كبيرة للتنمية، وفى ضوء ذلك، نحن مستعدون بالتأكيد ليس فقط لتعميق التعاون الحالى، ولكن أيضًا لتوسيع مجالاته.





وتابع الرئيس الأرمنى خلال تصريحاته لـ "القاهرة الإخبارية". "احتفلنا هذا العام بالذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، إنه معلم مهم، وواثق من أنه سيعطى دفعة جديدة لمزيد من التوسع فى العلاقات الثنائية".

وواصل "على الرغم من تحديات السنوات الأخيرة كوفيد -19، العدوان الأذربيجانى على آرتساخ وأرمينيا، والوضع فى أوكرانيا، استمرت العلاقات الأرمينية المصرية فى التطور والتعمق، وربما تزداد قوة، كما حافظنا على حوار سياسى رفيع المستوى بين بلدينا، نتوقع زيارات رفيعة المستوى من مصر، بداية العام المقبل، ويمكن أن يكون أحد اتجاهات التعاون الأرمينى المصرى هو الكفاح المشترك ضد تحديات تغير المناخ".

وعن العلاقات الاقتصادية مع مصر، أوضح أن هناك تقدما فى العلاقات الاقتصادية، كان هذا العام واعدًا للغاية، لأنه خلال الأشهر الثمانية الأولى، زاد حجم التداول المتبادل للسلع بنحو خمس مرات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وبحلول نهاية العام نتوقع نتائج أعلى، والسياحة خير دليل على ذلك، حيث أصبحت مصر من الأماكن المفضلة لمواطنينا، وتسهيل وتبسيط التأشيرات سيعطى دفعة جديدة لتنشيط السياحة بين البلدين.