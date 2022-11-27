تراجع شعبية رئيس الوزراء اليابانى إلى أدنى مستوياتها

جدة - نرمين السيد - تراجع الدعم الشعبى لفوميو كيشيدا، رئيس الوزراء اليابانى، إلى مستوى منخفض جديد فى استطلاع للرأى، نُشر اليوم الأحد، إذ أدت سلسلة من الاستقالات فى حكومته إلى تفاقم الغضب بشأن علاقات الحزب الحاكم بجماعة دينية مثيرة للجدل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





وانخفضت شعبية حكومة كيشيدا إلى 33.1 % من 37.6 % قبل شهر، خلال استطلاع لوكالة "كيودو نيوز"، فى أدنى مستوى باستطلاعات الوكالة منذ توليه منصبه، أكتوبر 2021.

وتهاوى الدعم لكيشيدا منذ أن كشف اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبى، فى يوليو الماضى، عن علاقات وطيدة وطويلة الأمد بين سياسيين فى الحزب الديمقراطى الحر الحاكم وكنيسة التوحيد، وهى جماعة يقول منتقدوها إنها طائفة.

وأدت الفضائح إلى إجبار ثلاثة وزراء على ترك مناصبهم، منذ الشهر الماضى، مما فاقم مشكلات الحكومة.

ووجد استطلاع كيودو أن 62.4 % من المشاركين يعارضون الطريقة التى تعامل بها كيشيدا، مع استقالات وزير التنشيط الاقتصادى دايشيرو ياماجيوا، ووزير العدل ياسوهيرو هاناشى، ووزير الداخلية مينورو تيرادا.

وفشلت شعبية كيشيدا فى الحصول على دفعة من حزمة دعم اقتصادى بقيمة 200 مليار دولار، لتخفيف تداعيات التضخم التى يغذيها انخفاض الين إلى أدنى مستوياته فى 32 عامًا.