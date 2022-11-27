رئيس أرمينيا لـ القاهرة الإخبارية: تغير المناخ له عواقب اقتصادية وخيمة

جدة - نرمين السيد - قال رئيس أرمينيا فاهاجن خاتشاتوريان، إنه إلى حد كبير تغير المناخ له عواقبه الاقتصادية، ففى مثل هذه الظروف، هناك حاجة إلى تطوير «الاقتصادات الخضراء» بشكل أكبر، واعتماد نهج خاص تجاه استخدام مصادر الطاقة الطبيعية البديلة، مثل الطاقة الشمسية والرياح.





وأضاف الرئيس الأرمنى خلال تصريحاته لـ "القاهرة الإخبارية: "يجب تأكيد استخدام التقنيات العالية والطاقة النظيفة بيئيًا فى تنمية الاقتصاد، كما أن أرمينيا وقعت على اتفاقية باريس بشأن تدابير مكافحة تغير المناخ، وبالتالى تعهدت بعدد من الالتزامات، ووفقًا لهذه الالتزامات، يتعين علينا خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بنسبة 40٪، بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990". وتابع "نعمل على تطوير خطة طويلة الأجل لاستراتيجية منخفضة الانبعاثات، الهدف منها تحقيق الحياد المناخى بحلول عام 2050، نحن ملتزمون بتنفيذ التزاماتنا ولا يمكن أن يكون هناك رأى آخر فى هذا الشأن، تغير المناخ ليس قضية خاصة بالدول المنفردة، فهو يهم العالم أجمع، ويجب أن يكون لأى دولة إسهامها ودورها فى مواجهة المشكلات والتحديات العالمية بحدود قدراتها".

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