العالم اليوم - مدرب المغرب يعلق على الفوز التاريخي وإصابة حارس المرمى

انتم الان تتابعون خبر مدرب المغرب يعلق على الفوز التاريخي وإصابة حارس المرمى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 نوفمبر 2022 06:22 مساءً - علق وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغرب، يوم السبت، ما سبب استبدال ياسين بوو حارس عرين "أسود الأطلس، في المباراة التي حقق فيها رفاق زياش فوزا تاريخيا بلجيكا.

وقال الركراكي "بعد الإحماء لم يكن ياسين بونو على ما يرام، ففضلت أن يشارك من هو جاهز بنسبة 100%".

وكان من المفترض أن يدخل بونو كحارس رسمي للمنتخب المغربي، لكن جرى استبداله بمنير المحمدي قبل ثوان قليلة من إعطاء صافرة البداية.

وأضاف مدرب "أسود الأطلس" قائلا "في هذا النوع من المسابقات بين العرض والفوز اخترنا الفوز، يمكننا تحقيق أمور جميلة، ومن دون الجماهير لم نكن قادرين على تحقيق هذا الإنجاز".

من جانبه، قال عبد الحميد صابيري (مسجل الهدف الأول) : "هذا يوم كبير للمغرب. حاولنا تقديم كل شيء للفوز في هذه المباراة. حصلنا على ركلة ثابتة وطلبت تنفيذها وهذا ما حصل فانتهت الكرة بالشباك".

وبتلك الثنائية، وضع المنتخب المغربي قدماً في الدور ثمن النهائي بفوزه على بلجيكا، ثالثة النسخة الأخيرة والمصنفة ثانية، يوم الأحد، على ملعب الثمامة في الدوحة، في افتتاح الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في مونديال قطر لكرة القد 2022.

ويدين المغرب بفوزه الأول في النسخة الحالية والثالث في تاريخه إلى البديلين لاعب وسط سمبدوريا الايطالي عبد الحميد صابيري (73) ومهاجم تولوز الفرنسي زكريا أبو خلال (90+2).

ورد المغرب الدين لبلجيكا بعد 28 عاما على خسارته أمامها صفر-1 في دور المجموعات في مونديال 1994 في الولايات المتحدة، وبات قريبا من تكرار إنجازه في عام 1986 عندما بلغ الدور ثمن النهائي للمرة الأولى والأخيرة في تاريخه وأصبح أول منتخب عربي وإفريقي يحقق ذلك.