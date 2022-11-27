خبير علاقات دولية: قمة الأمن الغذائى لإظهار الدعم الغربى لـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأشار جريدين، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن القمة خرجت باتفاق يقضى بإرسال الحبوب الغذائية إلى 60 دولة متضررة من الأزمة الروسية الأوكرانية، وليس أوكرانيا وحدها
وأوضح الباحث فى العلاقات الدولية، أن آلية نقل هذه الشحنات الغذائية وتأمينها لن يكون فيه تغيير كبير عن النمط السائد منذ عدة أشهر، موضحًا أن الأمم المتحدة وتركيا ستتوليان مهام تأمين الشحنات وتفتيشها.
واستضافت كييف، أول أمس الجمعة، قمة دولية للأمن الغذائى، تناولت عددًا من الملفات المعنية بتوفير الغذاء ونقل الحبوب، وذلك بمشاركة الوزراء المعنيين من دول بلجيكا والمجر وبولندا وليتوانيا وغيرها.
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