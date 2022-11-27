الكرملين: روسيا لن تصدر منتجات الطاقة لمن يضعون سقفًا للأسعار

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمترى بيسكوف، اليوم الأحد، إن روسيا لن تصدر النفط والغاز إلى الدول التى تختار وضع سقف لأسعار الطاقة، كما أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى منتصف أكتوبر الماضى، لكنها تراقب الوضع.





وأضاف بيسكوف، وفق ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "نبنى أفعالنا على تصريح الرئيس بوتين بأننا لن نتاجر فى النفط ومنتجات النفط أو الغاز مع هذه البلدان -التى تفرض قيودًا على الأسعار-،ومن ثم فهذا هو موقفنا فى الوقت الحالى"، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن موسكو تتابع المناقشات الدائرة حول تحديد سقف للأسعار.

وتابع بيسكوف: "هناك الكثير من التفاصيل الدقيقة التى نحتاج إلى أخذها فى الاعتبار، لذلك فإنه باتباع المسار الذى حدده الرئيس بوتين،تعلمنا بالفعل أن نكون عقلانيين وأن نتبع أهدافنا..المصالح فقط ".

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت يوم الثلاثاء الماضى وضع حد أقصى للأسعار يبدأ فى حال تجاوز سعر الشهر الأول فى بورصة الغاز الهولندية (TTF) حاجز 275 يورو (286 دولارًا) لمدة أسبوعين، وإذا كانت أسعار (TTF) فى الوقت نفسه تزيد بواقع 58 يورو عن السعر المرجعى العالمى للغاز الطبيعى المسال لمدة 10 أيام تداول متتالية، ومع ذلك، انقسم وزراء الطاقة فى الاتحاد الأوروبى بشأن الاقتراح وفشلوا فى التوصل إلى اتفاق.. ومن المتوقع أن يواصلوا مناقشة اقتراح المفوضية فى اجتماعهم المقبل المقرر عقده فى 13 ديسمبر المقبل، وفقًا لما صرح به وزير الخارجية المجرى، بيتر زيجارتو.