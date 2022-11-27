مسؤول بالإعلام الحربى الأوكرانى: روسيا تستهدف البنية التحتية للمدنيين

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور غيث مناف، عضو هيئة الإعلام الحربى الأوكرانى، عن أن انفجارات الأمس فى أوكرانيا أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى، لافتًا إلى أن الطواقم الطبية بدأت فى نقل المصابين وإجلاء المحاصرين تحت الأنقاض.





هجمات تستهدف البنية التحتية

وقال الدكتور غيث مناف، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن الجانب الروسى ينفى دائمًا استهداف البنى التحتية المدنية للمواطنين الأوكرانيين، لافتًا إلى أن "ما حدث بالأمس يؤكد أن كل الهجمات التى تقوم بها روسيا تستهدف البنى التحتية فى البلاد".

وأشار عضو هيئة الإعلام الحربى الأوكرانى، إلى سقوط عدد كبير من المدنيين، قائلاً إنهم "يتعرضون للهجمات المستمرة من قبل الصواريخ الروسية المكثفة على المدنيين الأبرياء فى الأراضى الأوكرانية".

عودة الكهرباء تدريجيا

وأضاف: "حسب التصريحات التى صدرت من الشركة العامة للكهرباء فى أوكرانيا، فقد تم التأكيد على عودة التيار الكهربائى فى معظم الأماكن ولم يتم تحديد مدينة كييف فقط، شاهدنا عمليات تواجد للكهرباء بشكل تدريجى وجزئى".

لفيف منطقة الغرب المركزية

وأكد الدكتور غيث مناف، عضو هيئة الإعلام الحربى الأوكرانى، أنه حتى هذه اللحظة تعتبر لفيف هى المنطقة المركزية الغربية الأولى بعد الحرب الروسية على الأراضى الأوكرانية، حيث تتلقى أوكرانيا وحكومة أوكرانيا الكثير من الواردات.

وأوضح أن لفيف تحاذى عددًا من المنافذ الأوروبية، وتعتبر المركز الأول لوجود ممثلين البعثة الأوروبية والأمم المتحدة، حيث نقلوا مكاتبهم الرئيسة إلى هناك.