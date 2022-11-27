بريطانيا: رواتب القطاع العام لن تواكب التضخم

جدة - نرمين السيد - وأضاف هاربر: "نريد أن نمنح جميع العاملين فى القطاع العام الذين يعملون زيادات لائقة فى الأجور، لكن لا يمكن أن تتجاوز الزيادات فى الأجور معدل التضخم، ليس هناك أموال لتوفير ذلك، لم يحدث هذا حتى فى القطاع الخاص".
وكان جيرمى هانت، وزير المالية، قد أعلن فى بيان الميزانية: إن معاشات التقاعد الحكومية ومعظم المزايا سترتفع تماشيًا مع التضخم، لكنه أعلن خطة طويلة الأجل بقيمة 55 مليار جنيه إسترلينى "67 مليار دولار" سنويًا لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب، وفقا للقناة الإخبارية.
يشار إلى أن التضخم فى بريطانيا كان قد وصل لأعلى مستوياته خلال 41 عامًا عند 11.1%، فى أكتوبر الماضى، لكن أحدث بيانات رسمية للأجور، للفترة من يوليو إلى سبتمبر، أظهرت ارتفاع أجور القطاع العام بنسبة 2.4% سنويًا، فى حين زاد متوسط أجور القطاع الخاص 6.8%.
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