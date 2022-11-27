مراسل القاهرة الإخبارية: استهداف روسيا لمنشآت الطاقة بأوكرانيا ضغط على كييف

جدة - نرمين السيد - روسيا ترد على التقارير

وقال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، جاء نفى القيادة الروسية بعد التقارير الإخبارية التى تحدثت عن استهداف الجيش الروسى لمنشآت الطاقة فى العاصمة كييف.

قطع الكهرباء والمياه

وأشار مشيك، إلى أن استهداف محطات الطاقة وقطع الكهرباء عن أوكرانيا مؤخرًا، لا يقتصر فقط على الثلاثة أيام الماضية، وإنما هناك بعض المدن تفتقد لوجود الكهرباء منذ أسبوع، علاوة على أنه لا توجد تدفئة، بالإضافة إلى انقطاع امدادات المياه، ومن ثم، فإن كل هذه العوامل تؤثر على العملية العسكرية ومسار العملية العسكرية.

روسيا تضغط على حكومة كييف

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الأمر يعتبر عنصر ضاغط من قبل الشارع الأوكرانى على القيادة فى كييف للرضوخ أكثر أمام الأهداف والشروط التى وضعتها القيادة الروسية فى 24 فبراير الماضى.

كما أشار إلى أن روسيا تؤكد مرارًا وتكرارًا على أن الأزمة والنزاع الحالى مع الجيش الأوكرانى، والنظام الذى يخضع للغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وأن المشكلة ليست مع الشعب الأوكرانى.