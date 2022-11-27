موسكو: تدمير 4 مستودعات صواريخ أوكرانية بـ زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، قالت السلطات الروسية، إن قواتها دمرت أيضا 6 مواقع أوكرانية بخيرسون وخاركوف.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى، قد أعلن فى وقت سابق، تنشيط الجهود لإنشاء منطقة لحماية الأمن النووى حول محطة زابوريجيا بعد سلسلة الغارات التى استهدفتها نهاية الأسبوع الماضى.

من جانبه، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية فى فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن بلاده تناقش مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسألة إيجاد مراقبة دولية للامتثال للاتفاقات الخاصة بإقامة منطقة آمنة حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية.