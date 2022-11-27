العالم اليوم - موسكو: مقتل 200 جندي أوكراني و100 مرتزق أجنبي

انتم الان تتابعون خبر موسكو: مقتل 200 جندي أوكراني و100 مرتزق أجنبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 نوفمبر 2022 03:22 مساءً - لقي أكثر من 300 جندي أوكراني ومرتزق أجنبي مصرعهم في العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الروسية في مناطق القتال المختلفة في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في الإفادة اليومية اليوم الأحد، إن أكثر من 200 جندي أوكراني و100 مرتزق أجنبي قتلوا خلال اليوم الماضي، بالإضافة إلى تدمير عشرات الآليات العسكرية.

وأوضحت الوزارة أن القوات الجو-فضائية الروسية استهدفت بأسلحة عالية الدقة نقاط تمركز المرتزقة الأجانب المؤقتة في محور دونيتسك، الأمر الذي نجم عنه مقتل نحو 100 مرتزق أجنبي.

وأضافت أنه في محور لوغانسك أحبطت القوات الروسية محاولة هجوم للقوات الأوكرانية وتمكنت من القضاء على 30 جنديا أوكرانيا.

وأشارت إلى أنه تم كذلك إحباط محاولة هجوم للقوات الأوكرانية على محور كراسنو ليمان.

وقالت الوزارة إنه نتيجة لقصف المدفعية، تم تفريق وحدات تابعة للقوات الأوكرانية وإجبارها على العودة إلى مواقعها الأصلية.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فقد بلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور أكثر من 50 جنديا بين قتيل وجريح، كما تم تدمير 3 مركبات قتالية مدرعة و4 وحدات من المركبات الخاصة.

وفي اتجاه دونيتسك، تم صد الهجمات المضادة للقوات الأوكرانية، في مناطق سوليدار وأوبيتنو وكورديوموفكا ومايورسك، والقضاء على نحو 70 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابتين وعربتين قتاليتين مصفحتين و5 شاحنات صغيرة، بحسب ما نقل موقع روسيا اليوم عن الوزارة.

وفي محور جنوب دونيتسك، تم إحباط محاولات الجيش الأوكراني استعادة المواقع التي خسرها، وبلغت خسائره في هذا الاتجاه 60 جنديا أوكرانيا بين قتيل وجريح، كما تم تدمير عربة قتال مشاة، ومركبتين مدرعتين.

واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخين من نوع "هيمارس" بالقرب من قرية بوغدانوفكا في مقاطعة خيرسون.