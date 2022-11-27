العالم اليوم - كوستاريكا تسقط "الساموراي".. وتسدي خدمة إلى ألمانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 نوفمبر 2022 03:22 مساءً - حققت كوستاريكا فوزاً صعباً على اليابان 1-صفر، الأحد، على استاد احمد بن علي ضمن منافسات المجموعة الخامسة من مونديال 2022، واسدت في الوقت ذاته خدمة كبيرة لألمانيا قبل مباراتها ضد إسبانيا لاحقا.

هدف كوستاريكا حمل توقيع كيشر فولر في الدقيقة 81. وكان الشوط الثاني أفضل قليلا مع ضغط المنتخب الياباني طوال الوقت حتى تقدم المنتخب الكوستاريكي.

ويتبقى لليابان مباراة واحدة في المجموعة الخامسة مع إسبانيا، فيما تواجه كوستاريكا ألمانيا في مباراتها الأخيرة بالمجموعة.

وفشلت اليابان في مواصلة الزخم الذي قادها للفوز المفاجئ 2-1على ألمانيا في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة وستندم على الفرص الضائعة بعد أن أظهرت القليل من الإبداع أمام كوستاريكا التي دافعت بحزم بعد هزيمتها الساحقة 7-صفر أمام إسبانيا في المباراة الماضية.

وباتت اليابان أمام موقف صعب للتأهل إلى الأدوار الإقصائية،حيث تلتقي مع إسبانيا في الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة يوم الخميس المقبل.

ومنيت كوستاريكا بهزيمة ثقيلة أمام إسبانيا بنتيجة 7-0 في مباراتها الأولى وكانت تحاول المحافظة على أمل في الاستمرار بالمنافسة.

ويلتقي "المانشافت"، يوم الأحد، "الماتادور" الإسباني على ملعب البيت، في مواجهة نارية.