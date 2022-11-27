عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

جدة - نرمين السيد - وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس المحتلة - فى بيان صحفى - إن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحموا منذ ساعات الصباح المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية فى باحاته.

وشرعت جماعات "الهيكل المزعوم" بحشد أنصارها لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، فى عيد "الأنوار" اليهودى، الذى يبدأ فى 18 ديسمبر المقبل، ويستمر لمدة ثمانية أيام.

وردا على دعوات منظمات الهيكل المزعوم، أطلقت دعوات مقدسية لتكثيف الحشد والرباط فى المسجد الأقصى، للتصدى لاقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وتزداد حدة هذه الاقتحامات فى الأعياد والمناسبات الخاصة بدولة الاحتلال، ضمن محاولاتها لتقسيم المسجد زمانيا ومكانيا.