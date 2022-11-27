عاجل- روسيا تحبط هجوما أوكرانيا على محور لوجانسك

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات الروسية، إنه تم مقتل نحو 200 مقاتل أوكرانى ومرتزق فى دونيتسك، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها.

يشار إلى أنه فى 24 فبراير الماضى، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية.