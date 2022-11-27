«القاهرة الإخبارية»: فرنسا وصلت بمخزونها من الغاز لـ100% وقلق بسبب الكهرباء

جدة - نرمين السيد - أكد خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية" فى مارسيليا، اليوم الأحد، أن فرنسا استطاعت الوصول بمخزوناتها من الغاز الطبيعى إلى 100%، لافتًا إلى أن فرنسا تريد تنويع مصادر الطاقة بالحصول على الغاز من دول مختلفة.





وقال شقير، خلال مداخلة عبر "سكايب" لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن فرنسا تسعى بشكل رئيسى لتنويع مصادر الحصول على الطاقة، لافتا إلى أن بداية المعاناة فيما يتعلق بمخزونات الطاقة فى فرنسا ستبدأ بحلول الربيع المقبل. وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن الهاجس الأكبر لفرنسا يتمثل فى إمدادات الكهرباء، خاصة فى ظل اعتمادها الرئيسى على المحطات النووية لتوفيرها، وهو الأمر الذى دفعها لعقد شراكة مع ألمانيا لتبادل إمدادات الطاقة. كما أشار إلى أن الاتفاق بين البلدين، يقضى بأن تمد فرنسا ألمانيا بالغاز الطبيعى، على أن تمنحها برلين ما تحتاجه من إمدادات الكهرباء.

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