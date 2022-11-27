مراسلة القاهرة الإخبارية بالأردن: السلطات تحذر من عروض الذهب الوهمية

جدة - نرمين السيد - كشفت آية السيد، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" بالأردن، اليوم الأحد، عن عروض الذهب الوهمية التى تنتشر فى المملكة الهاشمية على منصات التواصل الاجتماعى والصفحات التى تديرها بعض محال المجوهرات.





وأشارت آية السيد، خلال مراسلتها لبرنامج "صباح جديد"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إلى أنه فى مثل هذا الوقت من العام، يرى البعض بأن الأعراس ومناسبات الخطوبة فى الشتاء تكون أفضل من أجل التوفير فى النقود.

وأوضحت أنه "فى الصيف يحتاج الزواج أو الخطبة إلى نقود أكثر"، مضيفة أنه فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، التى لا تساعد الناس على شراء الذهب أو إقامة الحفلات، تقوم بعض هذه المواقع بوضع مثل هذه العروض، التى يكون بعضها غير صحيح، إذ لا يكون الذهب ذهبًا خالصًا، ولكنها تكون عروض مغرية، ويقع البعض ويشترى هذه المجوهرات.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" فى الأردن، أنه يتم اكتشاف الخدعة عندما يحاول المشترون بيع القطعة مرة أخرى، لذا جاء تحذير رسمى، خصوصًا أن سعر الذهب يرتبط بالسعر العالمى.

وتابعت: "للأسف العروض غير منطقية، ولكن الشعب يلجأ إلى هذه المحال بسبب قلة الأسعار".