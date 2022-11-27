وأشارت آية السيد، خلال مراسلتها لبرنامج "صباح جديد"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إلى أنه فى مثل هذا الوقت من العام، يرى البعض بأن الأعراس ومناسبات الخطوبة فى الشتاء تكون أفضل من أجل التوفير فى النقود.
وأوضحت أنه "فى الصيف يحتاج الزواج أو الخطبة إلى نقود أكثر"، مضيفة أنه فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، التى لا تساعد الناس على شراء الذهب أو إقامة الحفلات، تقوم بعض هذه المواقع بوضع مثل هذه العروض، التى يكون بعضها غير صحيح، إذ لا يكون الذهب ذهبًا خالصًا، ولكنها تكون عروض مغرية، ويقع البعض ويشترى هذه المجوهرات.
وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" فى الأردن، أنه يتم اكتشاف الخدعة عندما يحاول المشترون بيع القطعة مرة أخرى، لذا جاء تحذير رسمى، خصوصًا أن سعر الذهب يرتبط بالسعر العالمى.
وتابعت: "للأسف العروض غير منطقية، ولكن الشعب يلجأ إلى هذه المحال بسبب قلة الأسعار".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مراسلة القاهرة الإخبارية بالأردن: السلطات تحذر من عروض الذهب الوهمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.