«إزعاج الركاب» يجبر طائرة أمريكية على الهبوط الاضطرارى

جدة - نرمين السيد - وحسب موقع "سكاى نيوز"، هبطت الرحلة رقم 192 فى مطار بيل وهيلارى كلينتون الوطنى حوالى الساعة 3:30 مساءً بالتوقيت المحلى، وفقا لإدارة الطيران الفيدرالية، بعد أن "أعلن الطاقم حالة الطوارئ بسبب إزعاج الركاب".

ووصف متحدث باسم شركة الطيران الحادث بأنه "سلوك جامح من أحد الركاب"، مضيفا إنه بعد الهبوط فى ليتل روك، وتم نقل الراكب من الرحلة.

من جهته، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالى أنه يحقق فى الحادث. ولم يتم الكشف عن هوية المشتبه به.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية، إن الطائرة أقلعت من مطار وليام بى هوبى وكانت متجهة إلى مطار جون جلين كولومبوس الدولى عندما تم تحويل مسارها.

وكان سلوك الركاب المزعج على متن الطائرات مشكلة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية. فى عام 2021، تم الإبلاغ عن 5981 حادث من هذا القبيل إلى إدارة الطيران الفيدرالية.

وتلقت إدارة الطيران الفيدرالية 2178 تقريرًا عن سلوك ركاب جامح حتى الآن هذا العام.