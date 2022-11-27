محلل سياسى: لبنان مقبل على كارثة بعد إهدار احتياطات بقيمة 100 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - كشف الكاتب والمحلل السياسى، سمير سكاف، عن أن الأزمة فى مصرف لبنان ليست فى احتياطى الذهب، ولكن فى الاحتياطى النقدى الذى لا يتجاوز الـ10 مليارات دولار، وهو لا يكفى أن تعيش بيروت من 6 أشهر إلى سنة على أقصى تقدير .





وحذر سمير سكاف، خلال مداخلة عبر "سكايب" من العاصمة بيروت، لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، من أن الوضع على الأرض أسوأ بكثير مما ذكره صندوق النقد الدولى، موضحًا أنه بعد إنفاق هذا الاحتياطى لا يُمكن دفع أجور القطاع العام والمعاشات، ولا شراء المحروقات والأدوية ودعم الطحين والقمح.

وتوقع المحلل السياسى أن لبنان مقبل على كارثة اقتصادية اجتماعية إنسانية، ستبدأ بعد عام على أقصى تقدير، إذا استطاع الصمود خلال العام الجارى، قائلاً: "سنذهب إلى سيناريو أسود هو فوضى فى البلاد، وليس ثورة".

كما أشار سكاف إلى الانقسام السياسى الكبير الذى يمر به لبنان على مستوى الانتخابات الرئاسية، بين فريقين: الأول موالى لحزب الله، والثانى معارض له بشكل أساسى، ما قد يؤدى إلى مخاطر تقسيم البلاد.

كما نوه بأن لبنان كان يمتلك احتياطى نقدى يقدر بـ100 مليار دولار، إلا أنه تم سرقته وإهداره وسوء إداراته من فساد ورشاوى، قائلاً: "ماذا ستنفع الـ3 مليارات دولار التى سيمنحها صندوق النقد الدولى إلى لبنان؟!.. لا شىء".

ويعمل مصرف لبنان المركزى فى هذه الأثناء على إنهاء عملية تدقيق لاحتياطيات الذهب، بناءً على طلب صندوق النقد الدولى، للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.