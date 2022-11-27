مسؤول أممى: الركود فى أمريكا اللاتينية «أسوأ من الثمانينيات»

جدة - نرمين السيد - وصف خوسيه مانويل سالازار زيريناكس، الرئيس الجديد للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى التابعة للأمم المتحدة (ECLAC)، اليوم الأحد، الركود الذى تعانى منه دول المنطقة بأنه أسود من الموجة الحادة التى تعرضت لها خلال الثمانينيات من القرن الماضى، دعيًا القادة الوطنيين إلى تركيز جهودهم على النمو وتوزيع الثروة بشكل عادل.





وقال زيريناكس فى مقابلة أجراها مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، "لقد أدى ضعف الاستثمار والإنتاجية والتعليم غير الكافى بأمريكا اللاتينية إلى فشل اقتصادى أصبح أسوأ من العقد الضائع الذى عاشته المنطقة خلال الثمانينيات".

وأضاف أن الركود الذى وقع فى العقد الماضى يتناقض ليس فقط مع النمو السنوى البالغ 5.9% فى السبعينيات ولكن أيضًا مع 2% مُحققة فى الثمانينيات، وكان عقدًا مضطربًا لأمريكا اللاتينية تميز بموجة من أزمات الديون.

وقال عن المخاوف الحالية بشأن الانحدار إلى الركود، حيث من المقرر أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادى السنوى فى العقد حتى عام 2023 حوالى 0.8% فقط:" هذا أمر مروع، لذلك يجب أن يكون هذا حقًا ضوءًا أحمر ضخمًا". مؤكدًا:" أن التحدى يكمن فى كيفية العودة إلى معدلات نمو 5.9% سنويًا".

فى الوقت نفسه، دعا سالازار زيريناكس، فى حديثه إلى الفاينانشيال تايمز من مقر ECLAC فى تشيلي، أحدث ثلاثة قادة يساريين فى المنطقة إلى إعطاء الأولوية للنمو على الرغبة فى تقاسم غنائم الثروة حيث انتخبت البرازيل وكولومبيا وتشيلى رؤساء يساريين فى العام الماضى.

وأضاف الخبير الاقتصادى الكوستاريكى:" بشكل عام، كان التقدميون فى أمريكا اللاتينية منشغلين باكتساب الثروة أكثر من تهيئة الظروف المناسبة لمُضاعفتها وتوزيعها بشكل عادل. نحن بحاجة لكليهما وهما يسيران جنبًا إلى جنب".

وأشار المسؤول الأممى إلى حقيقة أن أمريكا اللاتينية نمت بشكل أبطأ من أى جزء آخر من العالم تقريبًا خلال العقد الماضي. كما تضررت المنطقة بشدة من تداعيات وباء كورونا وسجلت أكثر من ربع إجمالى الوفيات الناجمة عنه حول العالم على الرغم من وجود 8.4% فقط من سكان العالم داخل بلدانها.

وتابع زيريناكس: أن ضعف الأداء يرجع إلى نقص الاستثمار وانخفاض جودة التعليم، وكلاهما أضر بالإنتاجية. نحن نستثمر القليل جدًا فى البنية التحتية ولدينا نظام تعليمى لا يقدم المواهب التى نحتاجها من حيث العدد والجودة". ومع ذلك، شدد أيضًا على أن إنفاق المزيد من الأموال على التعليم لم يكن بالضرورة هو الحل، مشيرًا إلى أن موطنه، وهو دولة كوستاريكا، قد عزز الإنفاق على التعليم بشكل كبير ولكنه لم ير النتائج المتوقعة.

وأكد زيريناكس، الذى عمل سابقًا فى منظمتى "العمل الدولية" و"الدول الأمريكية"، حرصه ورغبته على إفلات المنطقة من الركود الاقتصادى من خلال تبنى ما أسماه بـ "التنمية الإنتاجية". وهذا يعنى - حسب قوله- تسخير الأموال العامة والخاصة لتطوير سلع ذات قيمة مضافة عالية وخدمات تدعم التكنولوجيا فى قطاعات مثل الأجهزة الطبية والسيارات الكهربائية والطاقة الخضراء والمستحضرات الصيدلانية وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هى إنشاء "تكتلات" قريبة من الجامعات ومعاهد البحث.