شركة الكهرباء الأوكرانية: عجز الطاقة فى البلاد يبلغ 20%

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة الطاقة الحكومية الأوكرانية "أوكرنرجو"، أن منتجى الكهرباء فى البلاد غطوا، اعتبارًا من صباح اليوم الأحد، ما يقرب من 80% من احتياجات الاستهلاك فى أوكرانيا، وبلغ إجمالى العجز فى الطاقة حوالى 20%.





وذكرت الخدمة الصحفية للشركة - فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الرسمية - أن استعادة نظام الطاقة فى البلاد بعد الهجمات الروسية الأخيرة ضد البنية التحتية للطاقة فى أوكرانيا يجرى على قدم وساق، واعتبارًا من الساعة 11:00 بالتوقيت المحلى، غطى منتجو الكهرباء ما يقرب من 80% من احتياجات الاستهلاك، والتى تتزايد تدريجياً بسبب الطقس البارد. وأضاف البيان أن البنية التحتية الحيوية تستخدم حوالى 10% فقط، أما باقى حجم الكهرباء فيُستخدم لتزويد المستهلكين بالكهرباء، بينما يستمر وضع تقييد الاستهلاك فى العمل بسبب العجز بحوالى 20%. وتستنكر أوكرانيا قيام روسيا بتصعيد هجماتها على البنية التحتية المدنية للطاقة داخل أراضيها، ما ألحق أضرارًا بنظام الطاقة فى البلاد وحذرت كييف من أن شتاءً صعبًا فى البلاد يلوح فى الأفق.

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